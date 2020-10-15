 

Жителей Чехии призвали оставаться дома

15.10.2020, 17:48, Новости дня

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула призвал в четверг жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок.

«Оставайтесь дома. Об этом я прошу вас всех», – передает ТАСС его слова.

Отмечается, что в Чехии эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается, растет смертность. С каждым днем увеличивается число тяжелобольных.

Ранее медики в Чехии зафиксировали около 200 случаев заражения коронавирусом на курорте Карловарского края, очаг распространения коронавирусной инфекции выявлен в курортном городе Франтишковы-Лазни, население которого составляет около 5,5 тыс. жителей. В течение последних дней там заразились 170 отдыхающих и 27 обеспечивавших их лечение сотрудников санаториев.

В странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина. В Москве статистика заболеваемости тоже подскочила. Но мэр Сергей Собянин ограничился рекомендациями переходить на удаленку и советом реже выходить из дома. 



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