 

Алиев выступил за военно-политический путь решения конфликта в Карабахе

15.10.2020, 17:47, Новости дня

Азербайджан считает военно-политический путь решения карабахского конфликта наиболее приемлемым, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы сейчас находимся в процессе военного разрешения проблемы. Мы хотим, чтобы этот процесс как можно скорее завершился и после этого начался дипломатический процесс. <…> Только военным путем он (конфликт) не может быть разрешен. После активных столкновений стороны должны подумать о мирном соглашении, и это будет происходить политическим путем. Поэтому военно-политический путь – самый приемлемый», – сообщил Алиев в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.

Он добавил, что не обсуждал с турецкой стороной вопрос строительства военной базы Турции в Азербайджане. «У нас с Турцией очень широкая нормативно-правовая база. У нас подписаны договоры во многих сферах, в которых в том числе есть пункты о сотрудничестве и взаимной помощи в военной сфере. Это наше право. Турция – наш союзник, и в случае возникновения серьезной опасности для Азербайджана мы можем использовать эти возможности. Но никаких обсуждений о создании в Азербайджане военной базы Турции не проводилось», – указал Алиев.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.



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