Политолог: Инициаторы санкций по «делу Навального» просто ткнули пальцем в небо

15.10.2020, 17:47, Новости дня

В глазах всей правящей элиты РФ попадание в черный список Запада – это, скорее, награда, чем проблема. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя решение Брюсселя ввести санкции в отношении группы россиян в связи с делом блогера Алексея Навального.

«Инициаторы санкций просто ткнули пальцем в небо – взяли первые попавшиеся фамилии. Если руководителей спецслужб гипотетически можно как-то привязывать к таким экстремальным происшествиям, то решение включить в список политических менеджеров администрации президента явно притянуто за уши», – полагает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

При этом, Минченко уверен: «Всем фигурантам списков это только на пользу. В глазах Владимира Путина и в целом правящей элиты России, вхождение в санкционный список Евросоюза – это, скорее, больше награда, чем проблема».

Напомним, что в четверг Евросоюз – в связи с делом блогера Алексея Навального ввел санкции против шести россиян лично и одного юридического лица – научного института. В черный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Кроме того, санкции введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло. Теперь им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а любые финансовые активы в европейских банках будут заморожены, передает ТАСС.

Также в санкционный список Брюсселя вошел российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

Европейские санкции против россиян получат должную реакцию с российской стороны, заявила по этому поводу представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован 20 августа в Омске. Врачи не обнаружили в организме Навального ядов. Позже блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у пациента нашли следы интоксикации от субстанции группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Позднее власти ФРГ заявили, что лаборатория бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из класса «Новичок».

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Однако ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.