 

В российскую глубинку начало поступать современное оборудование для лечения после инсульта

15.10.2020, 15:15, Новости дня

Поставка нового оборудования, осуществленная в одну из районных больниц Бурятии, осуществлена в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как пояснили представители Гусиноозерской центральной районной больницы, новая медтехника относится к высокотехнологическим современным образцам. Ее будут использовать для двигательной терапии пациентов, перенесших инсульт.

Доктора надеются, что поставленные аппараты существенно сократят процесс реабилитации больных и позволят им эффективнее восстанавливаться после перенесенного тяжелого заболевания. Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания являются сегодня основной причиной смертности среди жителей России.



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