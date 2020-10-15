 

Шойгу рассказал о появлении «минуты тишины» при разборе завалов

15.10.2020, 15:08, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своей книге «Про вчера» рассказал, что идея «минуты тишины» при спасении людей из-под завалов появилась в 1995 году во время операции в Нефтегорске.

Книга была презентована в Москве. Шойгу, который возглавлял МЧС в 1994-2012 годах, рассказывает историю своей жизни через портреты людей, встречавшихся ему при самых разных обстоятельствах, передает РИА «Новости».

«И вот тогда пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: «Если живые – отзовитесь, крикните. Если не можете – постучите», – написал Шойгу.

Также в книге говорится, что после первой же «минуты тишины» были обнаружены 20 точек, где под завалами находились люди.

Нефтегорское землетрясение на Сахалине, которое произошло ночью 28 мая 1995 года, считается самым разрушительным за последние 100 лет. В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2 тыс. 364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 впоследствии умерли. Всего погибли 2 тыс. 40 человек.



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