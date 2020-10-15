Психиатр рассказал о вероятности ментальных осложнений у больных COVID-19

15.10.2020, 14:48, Новости дня

Влияние COVID-19 на головной мозг действительно доказано, но это совершенно не означает, что у каждого заболевшего может проявится шизофрения, болезни Альцгеймера или Паркинсона, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев. Для их появления у человека должна быть предрасположенность.

Бразильские ученые выяснили, что COVID-19 атакует клетки центральной нервной системы вызывая повреждения в коре головного мозга. По их словам, это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом специалисты уточняют, что такие изменения замечены у пациентов, переносящих заболевание как с осложнениями, так и в легкой форме.

«Шизофрения – тяжелое психическое заболевание. Во-первых, до конца неизвестна этиология (причина, следственная связь). Есть много факторов: генетика, стресс, воспитание – они играют роль предрасположенности человека, а уже возникнет она или нет, тоже зависит от факторов (стресс, наркотики и так далее). Причем данное заболевание тяжелое, уже через 10-15 лет, после его проявления, можно получать инвалидность», – рассказывает Лазарев.

Он рассказывает, что человек признается недееспособным, потому что у него из-за шизофрении развивается апато-абулический синдром. То есть у него пропадает мотив в деятельности, действия становятся пассивными, а также наблюдается эмоционально-волевое оскудение (свойство, характеризующее содержание, качество и динамику эмоций и чувств). Также во время шизофрении наблюдается симптоматика в виде бреда и галлюцинаций.

«Но она все-таки начинается и заканчивается в раннем возрасте. Чаще всего до 30 лет. Болезнь Альцгеймера же относится к нейродегенеративным заболеваниям, то есть проявляется преимущественно в позднем возрасте. Но в отличие от деменции (приобретенного слабоумия), которая проявляется в старческом возрасте, Альцгеймер бывает и в 65 лет начинается», – говорит Лазарев.

Основными симптомами такого заболевания является нарушение памяти, внимания, мышления, дезориентировка и так далее, продолжает собеседник. На данный момент какого-то лечения не существует – пока есть только препараты, которые не позволяют заболеванию прогрессировать, но не лечат его.

Врач также отмечает, что от шизофрении также вылечиться пока невозможно – медики способны только купировать симптомы. То есть выписываются препараты, которые убирают бред, галлюцинации, улучшают социальную адаптацию.

«Паркинсон – тоже нейродегенеративное заболевание, но оно больше неврологическое. Есть психическая симптоматика, но больше страдает экстрапирамидная система (совокупность структур головного мозга, которая отвечает за движения). Основными симптомами является тремор (движения различных частей тела по типу дрожания, возникающие независимо от воли человека), нарушение походки»,

Он объясняет, что когнитивные нарушения (память, внимание) также бывают при Паркинсоне, но реже, чем тремор конечностей. Врач также отмечает, что и при шизофрении иногда наблюдается паркинсоноподобная симптоматика, но не стоит это путать с самим заболеванием.

«COVID-19, понятно, может спровоцировать начало шизофрении в каком-то уязвимом возрасте, потому что его влияние на головной мозг действительно доказано. Но есть исследования о том, что и грипп тоже самое способен делать. То есть если есть какая-то любая тяжелая предрасположенность, то не исключено появление шизофрении или других болезней, но, на мой взгляд, какие-то однозначные выводы пока рано делать», – считает Лазарев.

Врач также обращает внимание на то, что при заболевании коронавирусной инфекцией не стоит тут же пугаться и примерять на себя все эти заболевания. При подозрениях, следует сразу же обратиться к специалисту, который как раз и поставит соответствующий диагноз.

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