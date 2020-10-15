 

ЕС раскритиковал призывную кампанию РФ в Крыму

15.10.2020, 14:48, Новости дня

Европейский союз прокомментировал в четверг кампанию по призыву в российскую армию на территории Крыма и назвал ее «частью усилий по подрыву территориальной целостности» Украины.

«Это часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины», – передает РИА «Новости» заявление официального представителя ЕС.

По его словам, РФ таким образом пытается интегрировать Крым и Севастополь «в нарушение международного гуманитарного права».

«ЕС по-прежнему ожидает, что РФ прекратит нарушения международного права на Крымском полуострове», – говорится в заявлении.

При этом представитель напомнил, что в ЕС не признают присоединение Крыма и Севастополя к России.

Ранее ЕС объявил, что готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. 

Кроме того, ЕС включил двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине. Уточняется, что ограничения в отношении фигурантов списка введены за «содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова» Россией.

В сентябре Евросоюз опубликовал очередное решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций, введенных в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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