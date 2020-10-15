 

“Бюджет – это цифра, которой всегда не хватает”. Арахамия не исключил сокращение численности украинской армии

15.10.2020, 14:25, Новости дня

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключил возможность сокращения численности украинской армии. Об этом он сказал 14 октября в эфире канала “Украина 24”, реагируя на реплику руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, который был гостем программы.

“Очень важно определиться: мы хотим построить контрактную армию с меньшей численностью (пусть это будет 190 тыс., а не 246 тыс. в общем), но она будет лучше вооружена, лучше мотивирована и с более высокими зарплатами, или мы хоти содержать огромную (плюс призыв). Мне кажется, это серьезная тема для разговора”, – сказал Мусиенко.

Арахамия, который включился в эфир через несколько минут, сказал, что слышал беседу в студии.

“Я слышал ваш разговор с гостем и полностью согласен с принципами о том, что нам действительно нужно, в частности, хотя бы вести разговоры и расчеты по поводу возможного сокращения численности. Мы понимаем, что бюджет – это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны – защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем сокращать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет развития и инноваций, то [оборонная] способность нашей армии будет расти. А это то, что нам нужно для сдерживания военной агрессии со стороны Российской Федерации и любых других потенциальных врагов”, – отметил он.

В Минобороны сообщали, что с начала войны на Донбассе в 2014 году по 2017-й численность Вооруженных сил Украины увеличилась со 150 тыс. человек до 255 тыс. Резерв по состоянию на конец 2017-го составлял 150 тыс. человек.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что численность украинской армии составляет 200 тыс. человек.

В августе Генштаб ВСУ уведомил о сокращении количества призывников, которых намерены призвать осенью. Штатную численность армии планируют сократить на 20 тыс. до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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