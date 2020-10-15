 

Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться

15.10.2020, 14:25, Новости дня

Российский телеведущий белорусского происхождения Дмитрий Шепелев заявил, что режим президента Беларуси Александра Лукашенко является преступным. Об этом он написал 14 октября на своей странице в Instagram. 

“Я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность”, – написал Шепелев.

Он объяснил, что эти эмоции вызвала ситуация, которая произошла с его другом – владельцем цветочного бизнеса в Минске Максимом Хорошиным.

“Мы знакомы со студенческих лет. На него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания”, – написал Шепелев. 

Ведущий подчеркнул, что из изолятора Хорошина повезли в реанимацию. 

“За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за Новую Беларусь. Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти – требование большинства. Большинства жителей Беларуси”, – подытожил он.

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Я знаю, что большинство из вас живут не в Беларуси, но я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность. Это мой друг. Максим @horoshin, мы знакомы со студенческих лет. Вчера утром в Минске на него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания. Видео, на котором Максима выводят из изолятора и вместо тюрьмы везут в реанимацию облетело соцсети. Друзья саркастично шутят, что за этот выход ему возможно даже присудят Пальмовую ветвь. За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за Новую Беларусь. Я пишу это потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти – требование большинства. Большинства жителей Беларуси. Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от свето-шумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь! p.s. Максиму лучше. Он ведет смешной сторис-репортаж из больницы

Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev) 14 Окт 2020 в 12:45 PDT

Хорошин 26 сентября дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста.

Как говорит его адвокат Юлия Леванчук, те, кто избивал мужчину, обвиняли его в порче водомета на акции 4 октября и поджоге дачи командира столичного ОМОН Дмитрия Балабы.

По словам Леванчук, среди травм ее клиента – отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, перелом носа, кроме того “полностью отбит весь левый бок”.

В городском управлении милиции TUT.BY сообщили, что мужчину доставили в отделение за совершение административного правонарушения, какого именно – не уточняется. Информацию о нанесении Хорошину телесных повреждений в МВД назвали “непроверенной”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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