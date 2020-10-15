 

Кремль объяснил снятие запрета поставок с трех украинских заводов

15.10.2020, 14:08, Новости дня

Решение РФ снять ограничения на поставки с трех украинских заводов демонстрирует конструктивный настрой российской стороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом речь идет … (о решениях) которые действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока «За жизнь» (Виктором) Медведчуком, когда он недавно был здесь, когда он встречался с председателем правительства России, имел встречи в Государственной Думе России, а также был принят президентом страны», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Я не могу дать вам более подробную информацию, здесь вы можете обратиться в правительство, потому что, как вы знаете, это докладывалось председателем правительства вчера, именно там прорабатывался вопрос», – добавил он.

В среду, 14 октября, президент Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить трем предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию.



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