Глава Минэкономразвития назвал причины давления на рубль

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15.10.2020, 14:08, Новости дня

Ситуация на валютных рынках начинает стабилизироваться, при этом курс рубля все еще ослаблен и превышает фундаментально обоснованные уровни, давление на российскую валюту связано с психологическими, а не экономическим факторами, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной, мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще превышает фундаментально обоснованные уровни, он все еще переослаблен», – передает ТАСС его слова.

Решетников добавил, что такая ситуация скорее всего обусловлена не экономическими, а скорее психологическими факторами, страхами инвесторов, распространением в РФ и в мире коронавируса, ситуацией в соседних странах, обсуждением возможных санкций.

«Находится под давлением курс», – заметил он.

Решетников также подчеркнул, что последние данные говорят о том, что ситуация в экономике РФ развивается в рамках прогноза Минэкономразвития.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика показала большую прочность, чем казалось в апреле. МЭР переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 год.



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