Сын Захарова высказался против смягчения приговора Ефремову

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15.10.2020, 13:48, Новости дня

Старший сын погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова высказался против смягчения приговора артисту, сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

«Было подано несколько апелляционных жалоб адвокатами Ефремова и им самим. В одной из них содержится просьба даже заменить ему наказание на условный срок. Однозначно мы против смягчения наказания артисту», – сказал представитель Виталия Захарова, передает ТАСС.

Он уточнил, что Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред – 800 тыс. рублей. По словам адвоката, еще до приговора были получены 200 тыс. рублей, итого был выплачен 1 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову на 20 октября в 11.00. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Также приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.



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