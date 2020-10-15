 

Кремль назвал условие размещения миротворцев в Карабахе

15.10.2020, 13:48, Новости дня

Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей – кого бы то ни было – возможно только с согласия обеих сторон», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, готова ли РФ отправить свой контингент миротворцев в Нагорный Карабах.

«Пока мы с вами не слышали на это ответ», – добавил он.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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