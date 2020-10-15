На российский рынок выходит флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X

15.10.2020, 13:10, Новости дня

Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X весит меньше своих предшественников. Однако это не главное преимущество нового устройства, которое наконец-то добралось и до рынка Российской Федерации.

Здесь установлен сенсорный экран, как у планшетов. На нем производитель обеспечил изображение с высоким разрешением. Также в ноутбуке эксперты отмечают отличную производительность.

При создании устройства использован процессор Intel Core i5 десятого поколения. В режиме турбо тактовая частота достигает 4,2 ГГц. Оперативная память – 16 Гб, основная – 512 Гб. На клавиатуре ход кнопок уменьшен до 1,3 мм. По словам разработчиков, это делает процесс набора текста более комфортным и быстрым. Рекомендованная цена – 114 990 рублей.