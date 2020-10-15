 

На российский рынок выходит флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X

15.10.2020, 13:10, Новости дня

Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X весит меньше своих предшественников. Однако это не главное преимущество нового устройства, которое наконец-то добралось и до рынка Российской Федерации.

Здесь установлен сенсорный экран, как у планшетов. На нем производитель обеспечил изображение с высоким разрешением. Также в ноутбуке эксперты отмечают отличную производительность.

При создании устройства использован процессор Intel Core i5 десятого поколения. В режиме турбо тактовая частота достигает 4,2 ГГц. Оперативная память – 16 Гб, основная – 512 Гб. На клавиатуре ход кнопок уменьшен до 1,3 мм. По словам разработчиков, это делает процесс набора текста более комфортным и быстрым. Рекомендованная цена – 114 990 рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Компания Nokia выпустила очередной кнопочный телефон

26.09 / “Халатность, теракт или неисправность”. Кучер назвал версии крушения самолета Ан-26Ш

01.09 / Мужчина убил жену на глазах у детей в подмосковном детском саду

02.09 / Площадь лесного пожара в Харьковской области выросла, уничтожен населенный пункт – Кучер

22.07 / Мэр Мариуполя Бойченко: Не хватает платформы, где бы мэры рассказывали про свой успех и делились опытом. Она может быть при Офисе президента

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

13.10 / Американские законодатели спорят о достоинствах демократии

07.09 / «Либеральное безумие» — британскую армию раскритиковали за траты на политкорректность

02.10 / Россия будет проводить испытание вакцины от коронавируса на добровольцах из Венесуэлы

10.09 / Das Erste – в ЕС каждый год 400 000 человек умирает от загрязнения воздуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска