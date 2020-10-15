Роспотребнадзор сказал, когда планируется начать исследование вакцины от «Вектора»

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15.10.2020, 13:08, Новости дня

Вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» отправят на пострегистрационные исследования после наработки промышленных объемов препарата, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Президент Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр «Вектор», она получила название «ЭпиВакКорона».

«Новосибирский центр «Вектор2 после наработки промышленных объемов зарегистрированной вакцины проведет многоцентровое клиническое исследование с участием 40 тыс. добровольцев», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Набор участников для пострегистрационных испытаний еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе.

«Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область, Алтайский край, Сахалинскую область. География проведения пострегистрационных клинических испытаний будет расширяться», – отметили в ведомстве.



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