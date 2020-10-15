 

Вирусолог сравнил лечение статусных пациентов с COVID-19 и простых россиян

15.10.2020, 12:48, Новости дня

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, назвал аморальным применение различных схем лечения коронавируса для статусных и простых пациентов.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что заразился коронавирусом, и описал свою схему лечения. В нее входит «Азитромицин», «Номидес», «Аспирин кардио», витамины и антигистаминные средства. Рядовым россиянам со слабовыраженными симптомами коронавируса в государственных больницах, как правило, прописывают антибиотики, «Грипферон» и «Триазаверин», чья эффективность, по мнению Анатолия Альтштейна, не доказана, передает Ura.ru.

Как бы то ни было, вопросы есть к обеим схемам лечения. «(В схеме для VIP) некоторые препараты доказали свою эффективность, а некоторые вызывают сомнения. Например, «Азитромицин» – хороший антибиотик. «Аспирин кардио» для разжижения крови – это тоже хорошо и правильно. Но схема лечения должна зависеть не от материального состояния больного, а от его потребности в тех или иных лекарствах. В противном случае это аморально», – сказал Альтштейн.

Он отметил, что в РФ имеются проблемы именно с доказавшими эффективность противовирусными препаратами. В РФ внесены в перечень жизненно важных лекарств три препарата на основе японского средства «Фавипивир» («Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир»), но в самой Японии это вещество признали неэффективным против COVID-19, констатировал Альтштейн. Он добавил, что неплохие результаты показывает американское лекарство «Ремдесивир», но его невозможно найти в российских аптеках.

Ранее сообщалось, что основная масса заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов.

Зза последние сутки в РФ выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 354 163 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 048 097 человек, из них 8392 человек вылечились за последние сутки.



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