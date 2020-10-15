ФСБ предотвратила теракт у «Родины-матери» в Волгограде

15.10.2020, 12:48, Новости дня

В Волгограде в ходе спецоперации предотвращены теракты и ликвидирована ячейка международных террористов «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали диверсионно-террористические акты в городе Волгограде», – цитирует РИА «Новости» сообщение спецслужбы.

ФСБ возбудила уголовное дело, в рамках которого были приняты меры по недопущению теракта в регионе. «При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ РФ и в результате были нейтрализованы», – добавили в ведомстве.

Подготовка боевиков координировалась из Сирии, террористы намеревались взорвать здания органов власти, общежития военных, опасные производства, а также монумент «Родина-мать».

На месте происшествия по местам жительства подозреваемых нашли и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

«Одновременно в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения», – указали в ФСБ.

Членами региональной ячейки террористической организации были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

В четверг сообщалось, что в Кировском районе Волгограда силовики проводят спецоперацию по выявлению возможных членов экстремистского сообщества.