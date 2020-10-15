Назван процент испытывающих стресс россиян

15.10.2020, 12:48, Новости дня

До 70% работающих россиян находятся в состоянии стресса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По данным Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», – передает ТАСС заявление Мурашко, сделанное на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, проходившем в онлайн-формате.

Напомним, 8 октября Красный Крест сообщил об отрицательном влиянии пандемии на психическое здоровье.