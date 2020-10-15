Тещу Картрайта задержали по подозрению в содействии убийству

15.10.2020, 12:08, Новости дня

Мать Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) задержали по подозрению в пособничестве в убийстве музыканта, сообщил адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

«Елена Кохал задержана, ее подозревают в пособничестве в убийстве Юшко. Сегодня должны избрать меру пресечения», – рассказал Лукьянов РИА «Новости».

В среду СК заявил, что супруга рэпера Картрайта заранее спланировала убийство мужа. По версии следствия, незадолго до преступления она приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления. Также СК объяснил обыски у адвоката Кохал Юрия Авдеева тем, что мать подозреваемой проживала у юриста.

Ранее СК опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайта.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.