Роскосмос заявил об отсутствии угрозы жизни для космонавтов на МКС

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15.10.2020, 11:34, Новости дня

Жизнь экипажа на Международной космической станции (МКС) находится в безопасности, несмотря на поломку системы «Электрон-ВМ», сообщили в «Роскосмосе».

«Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Там добавили, что экипаж сегодня восстановит систему «Электрон-ВМ», которая позволяет получать экипажу кислород.

«Сегодня, 15 октября, экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему. Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает», – сказали в госкорпорации.

Ранее в четверг стало известно, что в российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода. 



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