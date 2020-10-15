В Германии проходит тайная подготовка к ядерной войне

15.10.2020, 11:10, Новости дня

В Германии проходят тайные манёвры под названием «Стойкий полдень» (Steadfest Noon) с участием немецких ВВС и их партнёров по НАТО, пишет Bild. Их цель — отработка защиты ФРГ с использованием атомных бомб. Из-за выхода США из ДРСМД и окончания срока действия СНВ-III угроза ядерной войны сейчас стала гораздо выше, отмечает немецкое издание.



Reuters

Немецкие ВВС и их партнёры по НАТО участвуют в тайных учениях под названием «Стойкий полдень» (Steadfest Noon), пишет Bild. В манёврах задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Проходят они на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн — Вестфалия. Этот военный объект считается альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61, которые, по неподтверждённым данным, находятся на базе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц.

В рамках учений «Стойкий полдень» отрабатывается безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ, а также его транспортировка к самолётам и установка под крыло. Тренировочные же полёты осуществляются без него. В случае же войны немецкие истребители-бомбардировщики Tornado смогут сбросить их на войска противников. К слову, параллельно в Бюхеле также проходят учения под названием «Несгибаемый страж» (Resilient Guard), на которых отрабатывается защита находящегося там аэродрома с помощью систем ПВО Patriot.

По сравнению с последними тремя десятилетиями, сейчас угроза войны с использованием ядерного оружия стала гораздо выше, продолжает издание. Главной причиной тому стало расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США при поддержке своих партнёров по НАТО вышли из него летом 2019 года, потому что полагали, что РФ нарушает соглашение, напоминает Bild.

Военные эксперты полагают, что дело может дойти до новой гонки вооружений. США уже сейчас разрабатывают новую мобильную систему наземного базирования для запуска ракет средней дальности. Пока что планируется использовать на ней только традиционное, то есть не ядерное оружие, но американцы могут этим не ограничиться. К тому же 5 февраля 2021 года подходит к концу срок действия договора СНВ-III. РФ и США говорят, что собираются его продлить, но Москва не уверена, что это получится сделать при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе.