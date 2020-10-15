В КНР сочли провокацией проход эсминца США через Тайваньский пролив
15.10.2020, 11:08, Новости дня
В Пекине в четверг призвали Вашингтон прекратить провокационные действия после прохождения американского эсминца «Барри» через Тайваньский пролив.
«Мы со всей серьезностью призываем США прекратить провокационные высказывания и действия в отношении региона Тайваньского пролива», – передает «Интерфакс» заявление командования Восточного военного округа Китая.
«Командование всегда начеку и готово непреклонно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, решительно оберегая мир и стабильность в регионе», – отмечается в заявлении.
Американский эсминец «Барри» пересек Тайваньский пролив 14 октября, силы ВМС и ВВС восточной зоны командования Народно-освободительной армии взяли его под наблюдение и сопроводили.
Напомним, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».
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