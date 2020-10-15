Зеленский назвал вторую тему всеукраинского опроса, она связана с Донбассом

15.10.2020, 10:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook, озвучил вторую тему для всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября.

Первый вопрос глава государства озвучил накануне: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

“Вопрос №2: Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай”, – сказал президент сегодня.

Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе! Posted by Володимир Зеленський on Neljapäev, 15. Oktoober 2020

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.