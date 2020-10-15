 

Президент Кыргызстана назначил нового премьер-министра

15.10.2020, 10:15, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 октября подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Премьером назначен основатель оппозиционной партии “Мекенчил” Садыр Жапаров.

На встрече с Жапаровым Жээнбеков сказал, что готов к диалогу ради стабильности и развития страны, отмечает пресс-служба.

До начала политического кризиса в Кыргызстане Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии, отмечает “Интерфакс”.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) большинством утвердили Жапарова на должность премьер-министра страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Захватчик заложника в Полтаве оказался ветераном АТО

06.10 / Жертвами теракта в сирийском Эль-Баб стали 17 человек

30.06 / Мнения: В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

02.07 / Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

06.07 / Кикабидзе: Я отказался от концерта в Кремлевском дворце. И очень много коллег, которых я считал друзьями, начали обо мне отвратительные вещи говорить

08.09 / Верховный суд отказался переносить дело Стерненко из Одессы в Киев

18.09 / В Свердловской области контрактник смертельно ранил сослуживца

05.09 / Трамп запросил у Конгресса 300 млрд долларов на поддержку экономики

19.09 / Бундестаг не поддержал идею зелёных отказаться от «Северного потока — 2»

10.09 / Посол РФ подарил Лукашенко карты с подтверждением границ Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска