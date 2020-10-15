Президент Кыргызстана назначил нового премьер-министра

15.10.2020, 10:15, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 октября подписал указ о назначении премьер-министра страны и членов правительства. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Премьером назначен основатель оппозиционной партии “Мекенчил” Садыр Жапаров.

На встрече с Жапаровым Жээнбеков сказал, что готов к диалогу ради стабильности и развития страны, отмечает пресс-служба.

До начала политического кризиса в Кыргызстане Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии, отмечает “Интерфакс”.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) большинством утвердили Жапарова на должность премьер-министра страны.