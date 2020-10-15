“Будем плакать много и от счастья”. Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой

15.10.2020, 10:15, Новости дня

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк ночь перед свадьбой провела в гостиничном номере. Об этом она рассказала 14 октября своим подписчикам в Instagram.

“Сегодня я ночую одна. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине со своими мыслями”, – написал она.

“Это очень трогательно. Милая моя, завтра наш день и я не обещаю, что смогу сдержать слезы восхищения”, – отреагировал на публикацию ее жених.

“Будем плакать много и от счастья!”, – ответила ему Горняк.

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Ночь перед свадьбои * , какая она? * Сегодня я ночую одна в отельном номере. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине с собои * , и своими мыслями. * Если ко мне придут волнения перед сном, я прогоню их прочь. * Ведь завтра солнечныи * день. * Завтра день, которого мы ждали, я помню, как Ты @vova_ostapchuk мечтал, чтобы я шла к тебе в белом платье и завтра так будет! * Завтра день когда все будут танцевать, петь и радоваться за нас. * Завтра мы скажем друг другу волшебные слова и пронесе * м их по жизненному пути! * Завтра наш день! Я жду Тебя, мои * милыи * ! Обнимаю. * Твоя К. * А кто тут у меня уже жена? Вы ночевали вместе перед свадьбои * или тоже отдельно?

Публикация от kristygor (@kristygor) 14 Окт 2020 в 9:25 PDT

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена отменить свадебную церемонию, так как они оба заразились коронавирусом.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.