 

В РФ за сутки выявили 13,8 тыс. случаев коронавируса

15.10.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлен 13 754 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3942, Санкт-Петербурге – 638, Московской области – 439.

Всего в стране выявлено 1 354 163 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 048 097 человек, из них 8392 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 23 491 человек.

Накануне, 14 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 231. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 477.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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