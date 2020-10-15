Крымские ученые создали вдыхаемую через нос вакцину от COVID-19

15.10.2020, 9:05, Новости дня

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет», – передает РИА «Новости» слова Оберемока.

Одно из преимуществ созданной вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобиться никаких инъекций.

Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.