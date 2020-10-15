 

Крымские ученые создали вдыхаемую через нос вакцину от COVID-19

15.10.2020, 9:05, Новости дня

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. После вакцинации таким олигонуклеотидом предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет», – передает РИА «Новости» слова Оберемока.

Одно из преимуществ созданной вакцины в том, что ее можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобиться никаких инъекций.

Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

 Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Матч “Шахтер” – “Вольфсбург” пройдет в Украине

19.07 / В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализировали 13 человек

11.08 / По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями

07.08 / Эксперты Интерпола отправятся в Бейрут

19.08 / Минтруда Белоруссии указало рабочим на связь забастовок с выплатой пенсий

06.08 / Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» с юга

29.07 / Британский МИД объявил нового главу МИ-6

27.06 / На Кубани в расписание поездов возвращаются “Ласточки”

17.07 / Боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного – СЦКК

21.09 / Посол Шри-Ланки захотел привиться российской вакциной от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска