Бренд Mitsubishi представил обновленный кроссовер Eclipse Cross

15.10.2020, 9:00, Новости дня

Японский автогигант Mitsubishi официально представил рестайлинговую модификацию кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

Несмотря на то, что ранее анонсировали радикальные изменения по внешнему виду, на самом деле обновленный экземпляр имеет более сдержанные формы. Распознать автомобиль можно по новой светодиодной оптике. Кроме того, сзади исключили световую планку, которая переходила через всю поверхность. В салоне предусмотрели обновленный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном.

Под капотом нового кроссовера Eclipse Cross установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с прежней отдачей, а также вариатор. Разработчики анонсировали, что новинка получит также гибридную силовую установку.