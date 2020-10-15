 

Гривна продолжила дешеветь к основным валютам

15.10.2020, 8:10, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 октября.

Гривна продолжила дешеветь, курс национальной валюты к доллару снизился на семь копеек: с 28,25 грн/$ до 28,32 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на пять копеек: с 33,34 грн/€ до 33,39 грн/€.

Гривна к российскому рублю подешевела с 3,67 грн за 10 руб. до 3,68 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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