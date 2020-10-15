Необычайно сильная засуха зафиксирована юге европейской части России

15.10.2020, 7:08, Новости дня

Сильная засуха на юге европейской части РФ и регионах Черноземья может стать причиной стремительного роста числа лесных пожаров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В этом году необычайно сильная засуха [зафиксирована] на юге европейской части России. За период с сентября до первой декады октября в Волгоградской области выпало 2 мм осадков в сентябре и ни капли осадков в октябре, в Астраханской области – 4 мм, в Калмыкии – 3 мм, в Ростовской области – 1 мм», – приводит слова руководителя Гидрометцентра ТАСС.

Вильфанд отметил, что дефицит осадков также зафиксирован в регионах Черноземья. «В Белгородской области выпало в сентябре 4 мм, ни капли в октябре, в Воронежской области – 2 мм. Аналогичная ситуация в Тамбовской, Липецкой, Курской областях», – сказал он.

То, чем засуха в данных регионах угрожает сельскохозяйственному комплексу, метеорологи определят чуть позже. В настоящее время дефицит осадков может спровоцировать рост числа лесных пожаров в данных регионах.

«Ситуация уникальна в том, что пожарная опасность в этих регионах достигает пятого уровня чрезвычайной опасности. Это необычно для данного времени года», – отметил метеоролог.

Во вторник Севастополь ввел режим повышенной готовности из-за нехватки воды.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. К началу сентября пересохли даже самые крупные реки Крыма. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Российские военнослужащие организовали переброску воды по 60-километровому трубопроводу в обмелевшее Симферопольское водохранилище.