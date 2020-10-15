Бренд Chery показал интерьер нового внедорожника CheryExeed TXL

15.10.2020, 6:55, Новости дня

Китайская компания CheryExeed намерена в ближайшее время выпустить в РФ новую премиальную модель кроссовера TXL.

Несмотря на то, что презентация транспортного средства состоится в ближайшее время, уже появились снимки дизайна салона паркетника TXL. Автомобиль имеет в интерьере многочисленные детали из алюминия, что придает модели более уникальный вид. Кроме того, производителем предусмотрена цифровая приборная панель с экраном на 10,25 дюйма.

Мультимедийный комплекс имеет сенсорный дисплей на 10,1 дюйма. Пока китайский бренд не называет технические характеристики нового кроссовера для российского рынка. Предполагается, что под капотом установят 1,6-литровый мотор на 186 л.с. мощности во всех комплектациях.