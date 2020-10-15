 

Индия решила провести тестирование российской вакцины «Спутник V»

15.10.2020, 6:48, Новости дня

Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories подала Генеральному контролеру лекарственных средств Индии (DCGI) пересмотренную заявку на проведение тестирования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил правительственный чиновник.

По данным ANI, индийская фармкомпания планирует провести многоцентровое слепое рандомизированное контролируемое исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение Dr Reddy’s Laboratories о проведении в стране сразу третьей фазы испытания российской вакцины и предложил провести вторую и третью стадию ее исследования, передает РИА «Новости».

В начале сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что РФ заключила с индийскими компаниями соглашение на производство более 300 млн доз российской вакцины от коронавируса в год.

В конце августа официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава сообщал, что Индия запросила у РФ данные по вакцине против коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран. Подробная информация о российской вакцине «Спутник V» опубликована на официальном сайте.



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