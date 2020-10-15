 

Армения обвинила Турцию в отказе пропустить гуманитарную помощь из США

15.10.2020, 6:08, Новости дня

Уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян сообщил об отказе Турции пропустить в Армению самолет из США с гуманитарной помощью для пострадавших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

«В данный момент 100 тонн гуманитарной помощи уже готовы к отправке в Армению, но Турция запретила доставлять через свое воздушное пространство даже гуманитарную помощь, в результате чего полет откладывается», – приводит слова Синаняна РИА «Новости».

По его данным, в Армению уже доставлены около 700 тонн гуманитарной помощи из разных стран – России, США, Франции, других европейских государств, населенного армянами грузинского региона Джавахк, Тбилиси. Синанян добавил, что из России, США, европейских стран для оказания помощи раненым едут врачи.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением. Ранее американские СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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