 

Зеленский озвучил тему всеукраинского опроса, в РФ зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19. Главное за день

15.10.2020, 6:05, Новости дня

Первый вопрос из пяти

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос из пяти, который он вынес на всеукраинский опрос 25 октября: необходимо ли ввести в Украине пожизненное заключение для топ-коррупционеров.

Марш националистов в Киеве

По случаю Дня защитника Украины в столице прошел марш националистических и патриотических организаций. Несколько тысяч человек возле здания Офиса президента требовали принятия закона о коллаборационистах и лишения лицензии на вещание пророссийских телеканалов.

Нота за IT

МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в Минске Игорю Кизиму из-за указа украинского президента Владимира Зеленского о мерах по привлечению в страну белорусских IT-специалистов.

Вторая волна

Абсолютный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки установлен в Италии.

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией ввел комендантский час в Париже и во всех крупных городах.

Частичный локдаун начал действовать в Нидерландах.

Вторая вакцина

В Российской Федерации зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, на подходе третий препарат.

Освоение Луны

Восемь государств заключили соглашение “Артемида”, которое устанавливает набор принципов по исследованию Луны в XXI веке.

Умер Пономарив

В возрасте 84 лет скончался выдающийся украинский филолог, заместитель председателя Всеукраинского общества “Просвіта” Александр Пономарив.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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