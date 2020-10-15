Онищенко оценил вероятность бесплатной выдачи выписанных врачом лекарств

15.10.2020, 5:46, Новости дня

Если государство расширит перечень того, что оно будет отдавать за свои деньги, то это положительно скажется на здоровье граждан, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя соответствующую инициативу.

В Госдуме предложили обеспечивать граждан лекарствами по рецепту врачей за счет государства. По подсчетам, это обойдется в 670-680 млрд рублей в год. По словам авторов инициативы, необходимые медикоменты можно было бы выдавать в аптеке бесплатно, либо компенсировать гражданам затраты уже после приобретения. Депутаты также сообщили, что реализовать это было бы возможно к 2023 году.

«Во-первых, рецептурный отпуск лекарств – это цивилизованное здравоохранение, а не колхозный рынок. Эта тема у нас всегда стоит, потому что фармацевтический рынок у нас готов все отпускать, даже наркотики, потому что им выгодно это продавать. Сегодня речь идет о том, чтобы сократить количество препаратов, которые не требуют обязательного назначения врачом», – говорит Онищенко.

Он пояснил, что если большинство лекарств будут выдаваться в аптеках по рецептам, то люди станут меньше заниматься самолечением, которое зачастую только усугубляют ситуацию. Также это простимулирует пациентов консультироваться со специалистами по тому или иному заболеванию, а не с друзьями, знакомыми или коллегами.

«Во-вторых, если государство, особенно в нынешней обстановке, расширит перечень того, что оно будет отдавать за свои деньги – пожалуйста. У нас есть такой список лекарств, которые относятся к перечню жизненно важных. Если бюджет будет, то мы, медики, только будем рады этому, поскольку это только положительно скажется на здоровье людей», – рассуждает собеседник.

Он добавил, что инициатива находится на стадии разработки и здесь нужно будет уточнять, какой объем государственного вмешательства реально осуществить.

«Скорее всего, это порождено тем скандалом с разработанным препаратом антиретровирусным против коронавируса, упаковка которого по цене соответствовала ровно пенсии нашего российского пенсионера. То есть я должен пойти, получить пенсию, купить упаковку и ни в чем себе не отказывать», – заметил Онищенко.

После того, как Минздрав одобрил препараты от коронавируса «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир», в РФ разразился скандал, поскольку стоимость данных лекарств начиналась от 11,5 тыс. рублей. После этого некоторые из них министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал включить в перечень жизненно важных лекарств.