В Венесуэле стартовали клинические испытаний вакцины «Спутник V»

15.10.2020, 3:48, Новости дня

Власти Венесуэлы отобрали добровольцев и приступили к проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начинаются испытания, есть 2 тыс. добровольцев», – приводит слова Мадуро ТАСС.

По словам президента Боливарианской Республики, в Венесуэлу скоро также прибудут «несколько тысяч доз китайской вакцины». «Когда закончится третья фаза испытаний российской и китайской вакцины, будет получено разрешение от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения приступить к массовой вакцинации. Я думаю, это будет апрель, но мне сказали, что, возможно, раньше», – добавил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

В начале октября Мадуро поблагодарил Россию за начало поставок в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Семья Мадуро решила принять участие в испытаниях российского препарата в качестве добровольцев.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.