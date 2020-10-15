 

Конгресс США предупредил Минск о последствиях стрельбы по протестующим

15.10.2020, 3:08, Новости дня

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол (от штата Техас) предупредили власти Белоруссии о последствиях применения летального оружия против мирных протестующих.

«Угроза применения летального оружия против смелых мирных протестующих абсолютно неприемлема. Помимо применения светошумовых гранат, водометов, пыток и массовых задержаний, эскалация с использованием боевых патронов для удержания власти только подчеркнет нелегитимность [президента Белоруссии Александра] Лукашенко в глазах народа и наблюдающих в мире», – приводит текст заявления конгрессменов ТАСС.

Американские законодатели также утверждают, что привержены «поддержке демократических устремлений белорусов» и гарантиям того, чтобы «ответственные за насилие и вопиющие нарушения прав человека не остались безнаказанными».

Напомним, в понедельник первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич предупредил о готовности сотрудников правоохранительных органов применить боевое оружие для поддержания порядка в Минске.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – сообщил Казакевич в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале белорусского ведомства.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».



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