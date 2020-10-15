 

Sony запускает новую библиотеку для своих игровых консолей

15.10.2020, 2:50, Новости дня

Компания Sony взамен существующего интернет-магазина решила запустить специальную браузерку. Новая библиотека начнет функционировать 19 октября. В ней будут собраны игры, предназначенные специально для запуска на фирменных консолях PS4, PS5 и PS Vita.

Зайдя в библиотеку, геймеры смогут просмотреть уже загруженные игры и начать дистанционное скачивание вновь приобретенных. Здесь же можно воспользоваться и другими полезными функциями. Например, вкладка «Сыграно» позволит сэкономить время, чтобы по два раза не просматривать во время поиска один и тот же контент.

После выпуска пятой игровой приставки Sony особое внимание уделяет продвижению фирменного контента. В последнее время разработчик особо акцентирует на наличии не только универсальных продуктов, но и тех, которые предназначены для четвертой или пятой консоли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Слова Байдена о выборе вице-президента оказались «шуткой»

28.07 / В МИД оценили возможность гонки вооружений в Арктике

31.08 / Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Майкла Флинна

09.09 / Фаучи прокомментировал приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca

27.06 / Сильнейшие наводнения затопили зачищенные от лесов области Украины

03.10 / Происшествия: Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

23.09 / Число госпитализированных из-за COVID депутатов Госдумы возросло до 13

08.10 / В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем

24.07 / Посол Армении заявил о запрете армянских товаров в торговой сети «Твой дом»

15.07 / Начался транзит санкционных товаров через Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска