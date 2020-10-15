Sony запускает новую библиотеку для своих игровых консолей

15.10.2020, 2:50, Новости дня

Компания Sony взамен существующего интернет-магазина решила запустить специальную браузерку. Новая библиотека начнет функционировать 19 октября. В ней будут собраны игры, предназначенные специально для запуска на фирменных консолях PS4, PS5 и PS Vita.

Зайдя в библиотеку, геймеры смогут просмотреть уже загруженные игры и начать дистанционное скачивание вновь приобретенных. Здесь же можно воспользоваться и другими полезными функциями. Например, вкладка «Сыграно» позволит сэкономить время, чтобы по два раза не просматривать во время поиска один и тот же контент.

После выпуска пятой игровой приставки Sony особое внимание уделяет продвижению фирменного контента. В последнее время разработчик особо акцентирует на наличии не только универсальных продуктов, но и тех, которые предназначены для четвертой или пятой консоли.