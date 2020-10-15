Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

15.10.2020, 2:48, Новости дня

Российские авиакомпании вновь начнут выполнять рейсы в Сербию, Японию и на Кубу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия (Москва – Белград), два рейса в неделю; Куба (Москва – Кайо-Коко и Москва – Санта-Клара), два рейса; Япония – с 1 ноября три рейса в неделю (два рейса Москва – Токио и один рейс Владивосток – Токио)», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, отметили в оперативном штабе, увеличивается частота полетов по маршрутам Цюрих – Москва – Цюрих на один рейс в неделю и Москва – Женева – Москва на один рейс в неделю, а также восстанавливается авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю Цюрих – Санкт-Петербург – Цюрих и один рейс в неделю Санкт-Петербург – Женева – Санкт-Петербург.

Также увеличивается частота полетов Москва – аэропорт Велана до четырех рейсов в неделю на взаимной основе, возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Абу-Даби с частотой два рейса в неделю на взаимной основе. Кроме того, увеличивается частота полетов по направлению Москва – Минск до трех рейсов в неделю на взаимной основе.

Ранее в октябре РФ расширила список городов, из которых разрешены полеты за рубеж. В перечень добавились Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства страны. С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.