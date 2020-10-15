 

США призвали Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением

15.10.2020, 1:08, Новости дня

Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в ходе его конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха, и Вашингтон призывает этого не делать, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», – цитирует ТАСС Помпео.

Он также отметил, что США призывают Азербайджан и Армению реализовать достигнутые ранее в Москве договоренности о прекращении огня в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории. В понедельник Пашинян сделал заявление, в котором обвинил Азербайджан в попытке «истребить армян в Нагорном Карабахе».



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