 

На ипотеку для многодетных предложено выделить дополнительно 5,5 млрд рублей

15.10.2020, 0:48, Новости дня

Минфин РФ внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей из резервного фонда на госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с программой, семьи, в которых с начала 2019 г. родился третий или последующий ребенок, имеют право на единоразовые выплаты в размере 450 тыс. рублей.

По предварительным оценкам, за 2020 год на эти цели уйдет 40,5 млрд рублей, что соответствует 90 тыс. заявлений, передает «Интерфакс».

«Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, – позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия», – отметил глава Минфина Антон Силуанов.

В сентябре Минфин внес в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.

Напомним, в начале августа правительство РФ одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части ипотеки многодетными семьям.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Макрон назвал отравление Навального «покушением на убийство»

26.06 / Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

15.07 / Психолог объяснила мотивацию пенсионерки, отлупившей занимающуюся сексом в кустах пару

25.09 / В авиакатастрофе Ан-26 на Украине погибли 20 человек

20.08 / В СНБО сообщили о подготовке спецслужб РФ к масштабной кибератаке накануне Дня Независимости Украины

20.09 / ZDF – политики стали лауреатами Шнобелевской премии за «вклад» в медицинское образование

26.08 / Администрация Трампа усилила защиту домов престарелых от пандемии COVID-19

10.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

19.07 / “Выглядит идиотски”. Климкин заявил, что Иран не должен возглавить расследование крушения самолета МАУ

09.10 / Добкин: В 2002 году меня пытались вербовать американцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска