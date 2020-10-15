Раскрыта дата выхода лифтбэка JAC на рынок России

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15.10.2020, 0:45, Новости дня

Китайский автогигант JAC сертифицировал в РФ обновленный лифтбэк JAC J7.

Уже до конца текущего года планируется начать поставки транспортных средств к местным дилерам. Вместе с тем, эксперт указали, что в продажу поступит модификация с более упрощенными техническими параметрами. Под капотом лифтбэка J7 установлен 1,5-литровый двигатель с турбиной на 136 л.с. мощности, несмотря на то, что эксперты прогнозировали более продвинутую силовую установку.

Покупатели смогут приобрести модель J7 с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Независимо от выбранной комплектации, лифтбэк оснащается исключительно передним приводом. Более точные подробности озвучат после выхода в продажу.



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