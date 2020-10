Мать сенатора Маккейна умерла в возрасте 108 лет

14.10.2020, 23:55, Новости дня

12 октября в США скончалась Роберта Маккейн (урожденная Райт), вдова адмирала Джона Маккейна II и мать сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна III. Об этом сообщила в Twitter ее невестка, вдова сенатора, политик Синди Маккейн.

“С большой печалью объявляю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могла и мечтать о лучшем образце для подражания или лучшем друге. Она воссоединяется со своим мужем Джеком, сыном Джоном и дочерью Сэнди”, – написала Маккейн.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy.

— Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020

Роберте Маккейн было 108 лет: она родилась 7 февраля 1912 года. Ее родители также были долгожителями: отец умер в 97 лет, мать – в 87. Сестра-близнец Ровена Фэй дожила до 89 лет.

В 2007–2008 годах, несмотря на преклонный возраст, Маккейн принимала участие в предвыборной кампании своего сына Джона, который баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме.

Она пережила сына на два года; в 2018-м сенатор Маккейн скончался после продолжительной борьбы с раком мозга. Роберта Маккейн присутствовала на поминальной службе в Вашингтоне.