Макрон ввел комендантский час в Париже и других городах

14.10.2020, 21:50, Новости дня

С 17 октября в Париже и других городах Франции с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом введут комендантский час. Об этом 14 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает franceinfo.

Комендантский час введут в столице Франции, а также в Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Он будет действовать с 21.00 до 6.00.

По словам Макрона, решение будет действовать минимум четыре недели. В зонах действия комендантского часа c 21.00 будут закрыты все рестораны, кафе, бары и театры. Транспортные ограничения вводить не будут, отметил он.

Президент Франции заявил, что новые карантинные меры ввели в связи со второй волной коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 14 октября в мире зафиксировали 38,32 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,08 млн, выздоровело уже 26,53 млн человек.

Франция входит в число самых пострадавших от коронавируса государств. В стране заразилось более 820 тыс. человек, 33 тыс. из них скончались.