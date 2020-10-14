 

Протестующие в Таиланде прорвались к Дому правительства

14.10.2020, 21:48, Новости дня

Участники антиправительственного протеста в Бангкоке, требующие немедленной отставки премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, преодолели сопротивление небольшой группы ультрамонархистов, после чего договорились с полицией и прорвались к зданию Дома правительства.

Тысячи демонстрантов двигались процессией по улицам исторической части Бангкока от Монумента демократии к Дому правительства, пока их не остановила баррикада из припаркованных поперек улицы полицейских автобусов. На несколько часов демонстранты, поощряемые лидерами, разместились на циновках и клеенках на проезжей части и тротуарах, чтобы отдохнуть, пока руководители протеста добивались сначала переговоров с полицией, а затем вели эти переговоры. По оценкам организаторов акции, к этому моменту в ней участвовали более 20 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на перекрестке перед Домом правительства оказалось больше демонстрантов, чем монархистов, и последним было предложено покинуть этот район, из-за чего начался спор и потасовка.

Отмечается, что примерно через час после потасовки полиция разрешила демонстрантам в сопровождении нескольких рот полицейских организованными колоннами пройти по улице Пхитсанулок демонстрация к Дому правительства, до которого было не более 800 метров. Однако это расстояние толпа проходила более полутора часов, так как из-за угла переулка выходили колоннами все новые и новые участники протеста. По информации городского управления Бангкока, в обеспечении порядка на демонстрации участвуют более 15 тыс. полицейских.

Вслед за демонстрантами у Дома правительства, где они предполагают оставаться несколько дней, прибыли многочисленные уличные торговцы съестным, пикапы с бесплатной едой и автоцистерны с питьевой водой, и в «лагере» демонстрантов начался ужин.

Протест приурочен к годовщине «Студенческой революции», которая 14 октября 1973 года свергла крайне антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.



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