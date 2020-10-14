Canon начнет выпуск компактной камеры-монокуляра PowerShot ZOOM

14.10.2020, 20:35, Новости дня

Состоялась презентация новой компактной видеокамеры Canon. Устройство создано в виде монокуляра и выйдет на рынок в следующем месяце. По информации производителя, розничная цена составит 300 американских долларов.

В конструкции камеры предусмотрен электронный видоискатель. Устройство управляется через процессор DIGIC 8. Фокусное расстояние изменяется в диапазоне от ста до четырехсот миллиметров в эквиваленте 35 мм. Таким образом, обеспечивается четырехкратный зум.

Кроме того, в камере установлены стереофонический микрофон и система стабилизации изображения. Также в устройство можно добавить карту microSD. С другими гаджетами можно поддерживать связь через Wi-Fi и Bluetooth. Имеется также USB-порт.