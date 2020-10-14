В Киеве вооруженный мужчина тяжело ранил участника ООС на Донбассе

14.10.2020, 19:45, Новости дня

Сегодня в Киеве злоумышленник тяжело ранил участника боевых действий на Донбассе, волонтера партии “УДАР”. Об этом в своем Telegram сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

“Вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии “УДАР” – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц”, – написал Кличко.

По словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который приставал к другим волонтерам.

“Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею. Парня забрала “скорая”. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь”, – отметил столичный мэр.

По его словам, полиция сработала оперативно – нападавшего задержали.

“Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня”, – добавил Кличко.