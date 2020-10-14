 

На Волге обнаружено масляное пятно площадью 5 тыс. квадратных метров

14.10.2020, 19:08, Новости дня

Масляное пятно разлилось в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50х100 м. Предположительно сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.

Следователи начали необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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