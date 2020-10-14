Вопрос дня: Что производят украинские заводы, санкции против которых отменил Путин?

14.10.2020, 18:48, Новости дня

Оборудование для молочных и свиноферм, а также для садоводства, отопительные котлы; оборудование для консервной, хлебопекарной и кондитерской промышленности; гофрокартон.

В среду, 14 октября, президент Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить трем предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – сообщил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что РФ готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

Речь идет о трех предприятиях: компании «Брацлав», Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

Предприятие «Брацлав» находится в одноименном поселке Немировского района Винницкой области Украины, сообщается на сайте компании. Считается ведущим украинским предприятием по производству оборудования для дойки и первичной обработки молока.

Изначально завод выпускал молочные насосы, а затем также занялся производством молокоприемников. После развала СССР предприятие расширило спектр товаров, там начали разрабатывать новые виды доильной техники, а также другого оборудования для работы с крупным рогатым скотом. В настоящее время выпускает оборудование для молочных и свиноферм, а также для садоводства.

Компания занимается научными исследованиями, конструированием оборудования, его производством, монтажом и обслуживанием сельскохозяйственных комплексов. Также «Брацлав» проектирует животноводческие комплексы, занимается их строительством и реконструкцией существующих, а также механизацией садоводства и свиноводства.

Предприятие одним из первых на Украине было представлено на всемирной сельскохозяйственной выставке в Ганновере.

Сейчас в группу компаний входят 16 предприятий, расположенных на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане и Польше, фирма сотрудничает с более чем 30 странами мира.

«Барский машиностроительный завод» находится в городе Бар Барского района Винницкой области Украины. Завод был создан еще в 30-х годах XX столетия в ходе индустриализации на базе механических мастерских.

В ходе Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими войсками, завод разграбили и разрушили. В марте 1944 года Бар освободили, а завод начали восстанавливать. Еще до конца того же года предприятие начало заниматься ремонтом танков и автомашин для РККА.

После распада СССР в 90-х положение предприятия осложнилось, было решено расширить ассортимент выпускаемой продукции. Завод освоил производство твердотопливных, газовых и электрических отопительных котлов. В 1995 году украинское правительство утвердило решение о приватизации предприятия.

Сейчас завод производит оборудование для консервной промышленности заводов детского питания, оборудование для кондитерской промышленности, для розлива вино-водочных изделий и пищевых жидкостей, для хлебопекарной деятельности, отопительные аппараты для бань, газовые, электрические котлы, котлы промышленные, промышленные насосы и т.д. Также завод занимается реконструкцией и модернизацией котельных, проектированием пунктов отопления «под ключ».

«Объем экспорта составляет 20-30% от общего объема реализации. Завод имеет зарубежных партнеров в странах Прибалтики, Средней Азии, России, Молдове, Белоруссии, США и других стран», – указано на сайте предприятия.

Рубежанский картонно-бумажный комбинат располагается в городе Рубежное Луганской области Украины, предприятие ввели в эксплуатацию в 1991 году. В 1995 году комбинат передали в управление государственной акционерной компании «Укрресурсы», в том же году правительство Украины утвердило решение о его приватизации. В 1997 году завод включили в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

К 1998 году завод начал выпускать семислойный гофрокартон, в 2003 – производить картонную упаковку с офсетной печатью. Также там началось производство микрогофрокартона, а в 2004 году – выпуск многоцветной гофротары с флексопечатью.

В 2002 году владельцы выкупили ЗАО «Трипольский упаковочный комбинат» в городе Украинка в Киевской области. Там создали еще одно производство гофрокартона и гофроупаковки.

Акционером и партнером Рубежанского комбината является британская компания DS Smith Plc, сообщается на сайте предприятия.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова,

РФ сегодня обеспечена собственными мощностями для производства указанной продукции.

«Где-то, как, например, в случае с гофрокартоном, мы полностью закрываем потребности за счет своих предприятий, и даже часть поставляем на экспорт. Потребность в котлах центрального отопления также в достаточной степени обеспечивается и российскими заводами, но для импортируемых товаров выход на рынок нового игрока создаст дополнительную конкуренцию. Мы готовы пойти навстречу нашим украинским партнерам в этом вопросе и рассчитываем, что этот шаг окажет позитивный эффект для двусторонних экономических отношений», – сообщил министр.

Он подчеркнул, что Минпромторг тщательно проработал влияние такого решения на внутренний рынок и уверен, что интересы российских поставщиков и покупателей будут в полной мере соблюдены.

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