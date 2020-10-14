 

Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года

14.10.2020, 18:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках до середины 2021 года.

На совещании с правительством он отметил, что срок действия этой программы заканчивается 1 ноября.

«С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», – обратился Путин к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Официального решения о ее продлении пока нет.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых не может долго продолжаться, вероятно, она скоро закончится. При этом в августе в Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год.

Между тем в Центробанке заявили, что пока не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% может возникнуть риск перегрева.



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